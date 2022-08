La nuova app nativa WhatsApp per Windows è qui: è molto più veloce di prima

A inizio agosto sono emersi malfunzionamenti per WhatsApp su PC e abbiamo visto dove scaricare l’app dopo l’ultimo aggiornamento al fine di evitare tali intoppi tecnici. Tuttavia, c’è una grande novità sfuggita a molti: WhatsApp ha una nuova app nativa Windows non più basata sul Web.

Il post da noi trovato tra le FAQ del servizio di messaggistica è stato ripreso recentemente anche dai maggiori media outlet tech internazionali per evidenziare il rilascio di questa nuova app nativa che non sfrutta più il vecchio backend basato sul Web. Lo spiega lo stesso team di WhatsApp: “Gli utenti di WhatsApp Desktop hanno utilizzato la nostra app basata sul Web (WhatsApp Desktop) o la nostra app su browser (WhatsApp Web). Poiché cerchiamo sempre di migliorare l'esperienza di WhatsApp per i nostri utenti, abbiamo sviluppato app native per sistemi operativi Windows e Mac”.

La versione inedita non sembrerà molto diversa da prima ma, in realtà, funziona meglio in quanto richiede meno risorse dal sistema. Al momento della scrittura della notizia l’app nativa per MacOS è ancora in fase di sviluppo e test Closed Beta, ma sarà basata sulla versione iPhone per funzionare come “app universale” nell’ecosistema Apple.

Ricordiamo che queste app consentono l’utilizzo senza smartphone collegato a Internet, ma richiedono inizialmente il collegamento all’account associato al numero di telefono. È possibile utilizzare fino a quattro dispositivi collegati mentre il telefono è offline, ma essi verranno disconnessi automaticamente in caso di inutilizzo dello smartphone da 14 giorni.

Proprio nel pomeriggio odierno abbiamo anche parlato della nuova feature WhatsApp per proteggere le foto inviate con singola visualizzazione.