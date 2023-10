L'app di Netflix non funziona più su alcuni TV, lettori Blu-Ray e console: via il supporto

Da qualche ora, alcuni utenti stanno notando che l’applicazione di Netflix non funziona più su alcuni TV, lettori Blu-Ray e console. Si tratta di dispositivi lanciati diversi anni fa, per cui la piattaforma di streaming ha tagliato il supporto.

La notizia è circolata anche su Reddit, dove ad esempio un utente ha notato che sul lettore BluRay della madre non è più supportata l’applicazione di Netflix. Un altro iscritto invece afferma che sul suo vecchio TV Sony viene visualizzato l’avviso che l’applicazione non può essere avviata. Non mancano segnalazioni da utenti che posseggono dispositivi Toshiba e Samsung, che ora per poter riaccedere al catalogo di Netflix dovranno affidarsi a dongle esterni come Amazon Fire TV Stick o Chromecast.

Un elenco dei dispositivi non più supportati ovviamente non è noto, ma i colleghi di What’s On Netflix danno per certo che il taglio al supporto su PlayStation Vita e PS TV.

Netflix è solita prendere decisioni di questo tipo basandosi su vari fattori: la diffusione dei dispositivi in questione, ma anche l’esperienza utente che è in grado di offrire su di essi. È chiaro che trattandosi di accessori vecchi, l’app potrebbe essere lenta o pesante anche per limitazioni di natura tecnica.

La lista completa dei dispositivi supportati può essere consultata direttamente attraverso la documentazione Netflix disponibile sul sito ufficiale. Per quanto concerne le smart tv, basta cliccare sul logo del marchio per accedere alle informazioni. A livello di console, invece, è garantito il supporto su PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ed Xbox Series X ed S.

Nel frattempo. qualche giorno fa uno studio ha evidenziato che in caso di nuovo aumento dei prezzi di Netflix, gli utenti sono pronti ad abbandonare la piattaforma.