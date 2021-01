L'app OnePlus Health svelata prima del lancio di OnePlus Band

OnePlus è ormai ufficialmente entrata nel mondo dei fitness tracker. Abbiamo già parlato ampiamente della prima OnePlus Band ma torniamo ancora sull'argomento perché l'azienda dei flagship killer ha rilasciato in open access l'applicazione companion OnePlus Health.

Per quanto si tratti sostanzialmente di un rebrand dell'applicazione Oppo HeyTap Health, una delle migliori e più chiare app del settore, appare chiaro fin da subito che OnePlus si voglia candidare per un posto nell'olimpo dei fitness tracker, mostrandoci in alcuni screenshot le funzionalità del suo nuovo braccialetto smart.

Nelle immagini pubblicate è possibile dare un'occhiata alle principali funzioni dell'app, tra cui il conteggio dei passi, il selettore per le watchface, il monitoraggio del battito cardiaco e la mappa con gli ultimi spostamenti.

Purtroppo al momento non è possibile installare l'app sui dispositivi, ma almeno questa piccola occhiata ci lascia sperare per il meglio.

Ricordiamo che OnePlus Band, benché non sia ancora chiaro quale sarà il nome definitivo del nuovo wearable, sarà presentata l'11 gennaio e successivamente lanciata sul mercato indiano, almeno inizialmente, al prezzo di poco meno di 35 Euro. Purtroppo non è trapelata ancora nessuna informazione circa il lancio globale.



Per approfondire il discorso con le specifiche del nuovo fitness tracker OnePlus, vi rimandiamo al nostro articolo.