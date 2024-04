Queste app sono pericolosissime per il vostro smartphone: cancellatele subito!

A pochi giorni dai rapporti secondo cui Google vorrebbe ridurre i tentativi di truffe ed attacchi dati ai danni con Android 15, emerge un’altra lista di applicazioni molto pericolose per gli utenti Android, che sono da disinstallare immediatamente.

La lista è stata pubblicata da Human Security, secondo cui le 28 applicazioni in questione sono infette e pericolose e trasformano il vostro smartphone in un “proxy residenziale”, come si dice nel gergo, mettendolo a disposizione degli hacker che potrebbero appoggiarsi al vostro dispositivo per inviare spam o malware, ma anche di effettuare transazioni illegali, il tutto nascondendosi dietro il vostro indirizzo IP.

La lista è la seguente:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies

Phone Comparison

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Il consiglio, come sempre in questi casi, è di affidarvi esclusivamente ad applicazioni di sviluppatori riconosciuti ed affidabili, in quanto spesso i malviventi informatici possono anche mascherare le loro app per aggirare il sistema di protezione di Google Play, riuscendo ad intrufolarsi nel codice sorgente. In questo caso siamo di fronte a VPN praticamente sconosciuti, e già i nomi delle app dovrebbero trarre in inganno.

