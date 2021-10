Questa app porta la modalità macro di iPhone 13 Pro sui vecchi modelli

Tra le novità relative al comparto fotografico dei nuovi iPhone 13 Pro e Pro Max, troviamo sicuramente la nuova modalità macro che è progettata per coloro che intendono scattare fotografie da distanza ravvicinata. Tuttavia, un'applicazione è in grado di replicare l'esperienza anche sui vecchi modelli.

Si tratta di Halide, che con l'aggiornamento 2.5 per i dispositivi iOS non solo introduce il supporto alla funzione macro di iPhone 13 Pro e Pro Max, ma fa un ulteriore passo in avanti in quanto la rende compatibile anche con gli iPhone degli scorsi anni.

Questa implementazione è stata resa possibile grazie all'utilizzo del motore neurale di Apple che effettua il "miglioramento dei dettagli basandosi sul'intelligenza artificiale". L'IA, sostanzialmente è in grado di estrarre i dettagli extra anche in fase di ritaglio.

Gli sviluppatori di Halide hanno quindi utilizzato un approccio diverso a quello di Apple per gli iPhone 13, che sfrutta i nuovi obiettivi. L'applicazione determina quale obiettivo della fotocamera può mettere a fuoco più vicino, quindi tramite il controllo della messa a fuoco permette di regolare lo scatto. Successivamente entra in gioco la funzione "Macro Neurale" che esegue l'upscaling dell'immagine.

La feature può essere attivata direttamente tramite il pulsante "AF" che appare dal menù di messa a fuoco manuale.