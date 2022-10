L'app Io pronta ad evolversi: integrerà patente, tessera sanitaria ed elettorale

L’app Io della pubblica amministrazione, divenuta famosa al grande pubblico per il cashback lanciato dal Governo Conte II post pandemia, è pronta ad evolversi ed a diventare un vero e proprio hub per i documenti dello Stato italiano.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato da Vittorio Colao, infatti, starebbe lavorando su alcuni prototipi dell’applicazione che dovrebbe integrare patente, tessera sanitaria e tessera elettorale. Secondo quanto riportato dai colleghi di Key4biz, sarebbe già stato realizzato un prototipo funzionante della Patente di Guida nell’applicazione Io, mentre gli ingegneri sarebbero al lavoro per fare lo stesso anche per gli altri due documenti.

L’accelerata è arrivata dopo le raccomandazioni inviate da Colao al nuovo esecutivo che sta per insediarsi, che è stato invitato ad “avviare la sperimentazione del prototipo di Patente di guida del Wallet IO e definire modifiche al quadro normativo abilitanti per affiancamento al documento plastificato”.

La gestione dovrebbe essere affidata a PagoPA, e come deadline è stata fissata dicembre 2023. Chiaramente, però, bisognerà vedere quali saranno le intenzioni del nuovo Governo a riguardo, ma la digitalizzazione dei documenti è stata chiesta più volte anche dagli stessi utenti, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica degli smartphone e tablet.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.