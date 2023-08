Quali app rappresentano un pericolo per i più piccoli? Un sito punta a scoprirlo

Il mercato delle applicazioni è ormai sconfinato e sui vari App Store di iOS ed Android quotidianamente ne vengono pubblicate di nuove. Di conseguenza, i pericoli sia per i più esperti che i più piccoli sono sempre maggiori, ed un sito si rivolge proprio a questi ultimi.

Allo scopo di proteggere i bambini, è nato The App Danger Project, un sito web ancora in versione beta di cui ha parlato anche il New York Times e che è rivolto ai genitori i quali possono capire semplicemente cercandola tramite nome se una determinata app è sicura per i bambini.

Il sito web utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare le recensioni lasciate dagli utenti su App Store e Play Store, allo scopo di valutare se possono essere ritenute affidabili. Tale sistema scandisce le parole utilizzate per identificare eventuali comportamenti illeciti o la presenza di contenuti pericolosi.

The App Danger Project ha registrato un riscontro importante soprattutto negli USA e sebbene i creatori non abbiano inserito alcun tipo di pubblicità, sono già arrivate donazioni dall’Università del Massachusetts per coprire i costi di gestione del progetto.

Allo stato attuale, i creatori hanno scoperto che delle 550 app di social network presenti su App Store e Play Store, il 20% aveva due o più reclami su contenuti per minori per abusi sessuali e materiali non consentiti.