App rubano la password di Facebook: Meta informa un milione di utenti

Editor delle foto, software per la fotocamera, app per l'oroscopo, strumenti per il fitness e servizi VPN: queste sono solamente alcune delle categorie finite nel mirino di Meta, in quanto è stato scoperto un problema in termini di sicurezza che potrebbe aver coinvolto molte persone.

Secondo quanto riportato da Engadget e The Verge, nonché come si può leggere sul blog ufficiale di Meta, i ricercatori di sicurezza dell'azienda hanno identificato oltre 400 applicazioni malevole per Android e iOS nel corso del 2022 (un'ampia maggioranza è legata ad Android). Queste ultime mirano a ottenere le credenziali legate all'accesso al popolare social network.

Google e Apple hanno già rimosso le applicazioni coinvolte dai rispettivi store digitali, mentre Meta si sta adoperando per informare, tramite una notifica in-app, gli utenti che potrebbero aver installato le app malevole. A quanto pare, potrebbero essere coinvolti oltre un milione di utenti. Dato che gli account potrebbero essere stati compromessi, l'azienda sta consigliando di prendere vari accorgimenti.

Tra questi, troviamo il reset della password, nonché l'attivazione dell'autenticazione a due fattori. Inoltre, Meta consiglia di abilitare le notifiche di login, così da avere tutto ulteriormente sotto controllo. Insomma, i ricercatori di sicurezza hanno scoperto una questione non di poco conto: se siete coinvolti, il consiglio non può che essere quello di seguire le indicazioni fornite dall'azienda per proteggere l'account.