Niente più app separata per Messenger: finalmente Facebook fa il passo

Non esattamente a tutti piace dover scaricare un'app in più per poter comprendere da chi è arrivato un messaggio su un social network (sempre che non si tratti in realtà di una banale notifica che ricorda da quando si è "amici" con una determinata persona). Per questo motivo, la nuova svolta in casa Facebook potrebbe fare contento più di qualcuno.

Infatti, come riportato da The Verge e TechCrunch, nonché come spiegato, in modo un po' "nascosto" in realtà, mediante un post pubblicato sul blog ufficiale di Meta, nella giornata del 7 marzo 2023 è stato ufficializzato l'avvio di un test relativo alla nuova integrazione del servizio di messaggistica Messenger direttamente all'interno dell'app di Facebook.

L'annuncio, come già accennato, è arrivato in modo molto rapido, visto che Tom Alison, Head of Facebook, ha semplicemente scritto, nel contesto di un post dedicato al presente e al futuro del social network, che si sta testando "la possibilità per le persone di accedere alla propria inbox Messenger all'interno dell'app Facebook". "Ci vedrete espandere presto questo test", ha proseguito Alison.

Insomma, è stata di fatto resa ufficiale una "novità" che non pochi utenti stavano aspettando da lungo tempo. Ricordiamo infatti che la divisione di Messenger e Facebook risale al lontano 2014. Essenzialmente nove anni dopo, invece, sembra che finalmente stia avvenendo il cambiamento in cui più di qualcuno sperava.