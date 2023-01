Che fine ha fatto l'app IO dei servizi pubblici? Ci sono novità

Nel 2022 l'app IO ha fatto registrare numeri da record. Tuttavia, in questa fase iniziale del 2023 il servizio non è più troppo al centro dell'attenzione, motivo per cui qualcuno potrebbe iniziare a chiedersi che "fine" ha fatto l'app IO.

Ebbene, in realtà quest'ultima viene utilizzata in un buon numero di contesti relativamente ai servizi pubblici. Al netto delle funzionalità più classiche offerte dall'app da oltre 32 milioni di installazioni, ormai ben conosciute un po' da tutti, vale la pena notare che è proprio per IO che può passare la richiesta della Carta Giovani Nazionale, che dà diritto, a chi ha un'età compresa tra 18 e 35 anni, di accedere a sconti e agevolazioni legati ad attività culturali, sportive e ricreative.

Inoltre, l'app IO consente in generale di ricevere messaggi dalla Pubblica Amministrazione: sì, da un qualunque Ente pubblico. Dalla notifica di scadenza della carta d'identità al pagamento del bollo auto, passando per la possibilità di effettuare pagamenti legati a servizi pubblici: ci sono un buon numero di operazioni che possono passare per l'applicazione scaricabile sia dal Play Store di Google (per i dispositivi Android) che dall'App Store di Apple (per iPhone).

Insomma, l'app IO non è legata solamente alla Certificazione verde, ma si va ben oltre. Come indicato poi anche nel portale ufficiale di IO, si fa riferimento a una soluzione in continua evoluzione, che non va dunque "da nessuna parte". Tirando le somme, per quanto, comprensibilmente, non si discuta più dell'app IO come nel primo periodo, quest'ultima sta continuando a offrire l'accesso a un buon numero di servizi digitali.

Va poi detto che l'espansione sta continuando, semplicemente un po' più "in silenzio". Per farvi un esempio concreto, di recente il Cup del Policlinico di Palermo è sbarcato sull'app per quel che concerne la prenotazione delle prestazioni sanitarie, come riportato anche dall'ANSA. Insomma, la proposta dell'app IO sta continuando a diffondersi sul territorio, nonostante se ne parli un po' meno.