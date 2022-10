App Store nel 2022 ha incassato 65 miliardi di dollari, più del doppio di Play Store

In attesa delle pubblicità in aumento sull’Apple App Store, da alcuni recenti analisi di mercato emergono dati sorprendenti riguardanti le entrate del market mobile della Mela: mentre i download calano, gli acquisti aumentano e superano con decisione quelli del servizio rivale Google Play Store.

Osservando i dati di Sensor Tower, Statista e TechCrunch, raccolti da SportsLens, l'App Store ha incassato 65 miliardi di dollari nel 2022 da gennaio a settembre, più del doppio di Google Play. Nello specifico, gli utenti iOS hanno speso 64,9 miliardi di dollari tra acquisti in-app, app premium e abbonamenti, il 3% in più rispetto al 2021 e oltre il doppio rispetto alla piattaforma per Android.

Le statistiche, difatti, mostrano che gli utenti del robottino verde hanno speso 31,7 miliardi di dollari per la stessa tipologia di contenuti, in calo rispetto ai 35,1 miliardi dei primi nove mesi dell’anno passato. Se si osserva dunque il fatturato lordo combinato dei due negozi di applicazioni per smartphone, si nota un calo di 1,4 miliardi di dollari rispetto al 2021.

Se si osservano i download, tuttavia, Google Play resta lo store dominante con 82,4 miliardi di download in nove mesi, 3,5 volte in più rispetto all'App Store. Entrambe le piattaforme risultano in calo di qualche miliardo di download, ma la supremazia del negozio per Android si conferma anche quest’anno.



I numeri sono naturalmente destinati a crescere, ma già offrono una idea delle performance dei due store nel corso di quest'anno.

Se invece ci si sofferma sulle singole applicazioni, TikTok è ancora l’app più scaricata al mondo.