L'App Store accoglie le prime app visionOS: tutto pronto per Apple Vision Pro

Dopo aver trattato l'arrivo dei film 3D di Disney+ su Apple Vision Pro, è già giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede a una questione legata all'ormai imminente lancio del visore negli Stati Uniti d'America (previsto per il 2 febbraio 2024). Infatti, le prime app per visionOS sono comparse sull'App Store.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac, è già da un po' di tempo che la società di Cupertino ha fornito agli sviluppatori gli appositi kit ed è dunque arrivata l'ora di rendere disponibili al download le app coinvolte mediante il classico negozio digitale di casa Apple, in vista dell'effettivo arrivo di Apple Vision Pro nelle mani dei primi consumatori.

Il 16 gennaio 2024 segna dunque l'approdo sull'App Store delle prime applicazioni compatibili col sistema operativo visionOS. È infatti in questa data che Tim Cook e soci hanno iniziato a inviare e-mail di approvazione agli sviluppatori delle applicazioni ritenute idonee al lancio. Queste ultime sono quindi già scaricabili dallo store digitale, anche se chiaramente per il momento gli utenti non hanno ancora a disposizione il visore.

Il rollout delle applicazioni compatibili con Apple Vision Pro è insomma iniziato, cosa che in realtà non sorprende più di tanto, anche perché è probabile che stiano iniziando a girare le prime review unit del dispositivo. Come verrà accolto il prodotto dagli utenti statunitensi? Non possiamo che stare a vedere.