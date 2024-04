App Store alternativi su iOS: l'Unione Europea ancora una volta l'ha vinta

È passato poco più di un mese da quando Apple ha lanciato iOS 17.4, l’aggiornamento per iPhone che ha introdotto in Europa la possibilità di installare applicazioni attraverso Store alternativi a quello ufficiale. Al di fuori dell’Epic Game Store e di Setapp, è stato annunciato anche l’arrivo di AltStore.

I colleghi di The Verge hanno pubblicato oggi un lungo articolo in cui parlano proprio di AltStore, che è in fase di approvazione da parte di Apple e che dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio.

The Verge ha avuto modo di mettere le mani su questo Store in anteprima, e nell’articolo parla di come funzionerà. Il funzionamento sembra essere molto semplice: l’accesso avviene facendo click su un link che permetterà di trovare lo Store alternativo. Quindi, successivamente si visualizzerà un popup che informerà gli utenti che le impostazioni di default dell’OS non consentono di installare marketplace alternativi: facendo tap sul tasto “Continua” si verrà reindirizzati alle Impostazioni che permettono di abilitare i marketplace alternativi. A questo punto si potrà tornare nel browser e procedere con l’installazione di AltStore, dopo aver accettato le condizioni e letto le informazioni di sicurezza. “Non è una procedura complicata da seguire, ma ci sono abbastanza passaggi e un linguaggio spaventoso per renderlo irritante e fungere da deterrente, soprattutto quando l'App Store di Apple richiede solo un solo clic per funzionare” si legge nell’articolo.

L’installazione delle applicazioni è più semplice: basta fare click sul pulsante “Installa” ed il gioco è fatto, come si può vedere anche nello screenshot che trovate in calce.

Il reportage completo è disponibile direttamente sul sito web di The Verge. L’Unione Europea, insomma, ce l’ha fatta davvero: l’arrivo degli Store alternativi su iOS sembra davvero essere prossimo.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su