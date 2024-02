Su App Store un'app si fingeva LastPass: rimossa dopo vari giorni, occhio alle password!

In attesa di scoprire le novità per le app che introdurrà iOS 17.4, i colleghi di TechCrunch quest’oggi si soffermano su una finta app che si fingeva LastPass e che è rimasta sullo store del colosso di Cupertino per oltre dieci giorni, prima che venisse rimossa non si sa se dallo stesso sviluppatore o dalla stessa Apple.

L’applicazione fasulla era stata pubblicata da Parvati Patel, e copiava sia il marchio che l’UI di LastPass, allo scopo di confondere gli utenti meno esperti ed attenti. A differenza di quella pubblicata da LogMeIn, la società che sviluppa LastPass “originale”, quella fasulla presentava vari errori di ortografia ed indizi che ne indicavano la natura fraudolenta. A parlarne è stato proprio LastPass in un post pubblicato sul proprio blog il 7 Febbraio 2024, allo scopo di mettere in guardia gli utenti da “LassPass”, questo il nome dell’applicazione fasulla.

La pubblicazione a quanto pare è avvenuta il 21 Gennaio 2024, secondo l’analisi effettuata da Appfigures, il che vuol dire che è rimasta regolarmente sullo Store per oltre dieci giorni prima della rimozione.

Non è chiaro quanti siano stati i download dell’applicazione, ma presumibilmente non è riuscita ad attirare molti download dal momento che non è entrata in nessuna delle classifiche di Apple. Se però avete LassPass sul vostro iPhone, consigliamo di cancellarla e cambiare la password di LastPass.