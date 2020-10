L'App Store di Apple ha guadagnato il doppio del Google Play Store nel 2020

Stando a una ricerca recente condotta da Sensor Tower l’App Store di Apple, nonostante tutte le controversie legate alla diatriba con aziende come Epic Games, Spotify e Tinder, ha registrato una crescita delle entrate del 31% nel terzo trimestre del 2020, annata in cui per ora sono di 19 miliardi di dollari, quasi il doppio del Google Play Store.

Nel dettaglio, il report di Sensor Tower evidenzia: “La crescita maggiore del normale dell'ultimo trimestre riflette il continuo impatto di COVID-19 sulla spesa dei consumatori nelle app, nonché un aumento persistente della loro adozione in tutto il mondo. […] La spesa per i giochi mobili era aumentata in precedenza nel secondo trimestre poiché i consumatori di tutto il mondo si sono riparati e hanno cercato più opzioni di intrattenimento, causando una crescita significativa anche nel terzo trimestre”.

Il Google Play Store ha registrato allo stesso modo una crescita, addirittura più rapida essendo del 33.8% YoY, ma al momento conta entrate per un totale di 10.3 miliardi di dollari, ovvero poco meno del doppio dell’Apple Store della Mela.

In entrambi gli store di applicazioni per dispositivi mobili l’app dai download e dalle entrate maggiori è stata TikTok, che nonostante le minacce di ban negli USA continua a essere il social più scaricato e redditizio. Per entrate nella Top 5 seguono YouTube, Tencent Video, Tinder (altra app divenuta estremamente popolare durante la quarantena) e iQIYI. Per download, invece, il resto della Top 5 vede in ordine Zoom, YouTube, Instagram e WhatsApp.