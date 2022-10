App Store, Apple fa marcia indietro: niente casinò online tra le nuove pubblicità

Poco più di ventiquattro ore fa, vi abbiamo parlato delle controversie sulle pubblicità sull'App Store di Apple: l'azienda è infatti stata duramente criticata per aver inserito inserzioni di casinò e chat per adulti sul suo negozio virtuale. A quanto pare, il rumore mediatico di fan e sviluppatori hanno convinto Cupertino a fare marcia indietro.

Nello specifico, il portale americano Macrumors ha ricevuto da Apple la conferma che "abbiamo messo in pausa le inserzioni relative al gioco d'azzardo e ad alcune altre categorie sulle pagine prodotto dell'App Store". In altre parole, la casa di Cupertino ha sospeso le pubblicità dei casinò online, tra le più duramente criticate dai fan, nonché quelle appartenenti ad altre categorie sensibili non meglio specificate.

Ad ogni modo, ciò non significa che il piano di Apple per le pubblicità su App Store sia tramontato: al contrario, gli ad rimarranno presenti sul marketplace di iOS e iPadOS in numero maggiorato rispetto agli scorsi mesi, anche perché l'incremento numerico degli slot delle pubblicità dovrebbe aumentare del 200% i profitti annui della Mela Morsicata, toccando i 10 miliardi di revenue nel 2023.

Provando a leggere tra le righe della dichiarazione di Apple, fa scalpore la locuzione "messo in pausa", che indica che il blocco delle pubblicità controverse su App Store potrebbe non essere definitivo, prefigurando un ritorno, magari su scala limitata e solo su pagine specifiche, degli ad di casinò online, app di incontri e chat per adulti.

Nelle scorse ore, un'altra critica contro Apple è stata mossa da altri sviluppatori, secondo i quali l'aumento del numero di slot pubblicitari sarebbe stato pensato per costringere gli sviluppatori a pagare per vedere le proprie app "spinte" tra i risultati dell'App Store, oppure rassegnarsi alla secondarietà sullo store online.