L'App Store di Apple non chiude per Natale: aggiornamenti anche durante le festività

Con una mossa a sorpresa che va in controtendenza rispetto a quanto fatto negli scorsi anni, Apple ha annunciato che l'App Store non chiuderà per le vacanze di Natale 2021. Ciò vuol dire che gli sviluppatori avranno la possibilità di inviare aggiornamenti per le loro applicazioni tramite il servizio App Store Connect anche nei festivi.

Nel portale dedicato agli sviluppatori, Apple afferma che "quest'anno, siamo lieti di continuare ad accettare invii in App Store Connect durante le festività. Assicuratevi che le app siano aggiornate e pronte per la stagione più impegnativa sull'App Store. A causa dell'elevato volume previsto, consigliamo di programmare l'invio in anticipo le richieste urgenti. Tenete presente che il completamento delle revisioni potrebbe richiedere più tempo dal 24 al 28 novembre e dal 23 al 27 dicembre".

La scelta ha una ragione ben precisa. Apple infatti nota come la stagione natalizia sia quella in cui si registra il picco di attivazioni per i nuovi iPhone, iPad e Mac, nonostante le notizie non confortanti sulla disponibilità di iPhone a Natale 2021. Per questa ragione, il colosso di Cupertino vuole che gli sviluppatori siano liberi di mettere a disposizione dei nuovi utenti versioni delle applicazioni aggiornate e prestanti.

In precedenza non era possibile pubblicare una nuova app durante il periodo natalizio, in quanto l'App Store Connect andava in ferie.

Insomma, i benefici sono tanti sia per gli utenti finali che per gli stessi creatori di app.

Sempre in merito all'App Store, di recente Apple ha parlato del sideloading su iOS, definendolo "il migliore amico dei cybercriminali".