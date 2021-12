App Store: Apple rivela le app e i giochi più scaricati nel 2021, quali sono?

Dopo un'annata da record nel 2020 per App Store, Apple ha pubblicato i dati fatti registrare dal negozio virtuale per iPhone e iPad nel 2021. In particolare, l'azienda di Cupertino ha rivelato quali sono le app e i giochi più scaricati su iOS nel 2021, sia tra le categorie gratuite che tra quelle a pagamento.

Tra le app gratuite, la più scaricata è TikTok, che continua a spopolare soprattutto tra gli utenti più giovani. A seguire troviamo YouTube, Instagram, Snapchat e Facebook, insieme a Messenger, Google Maps, Gmail, ZOOM e Amazon. Nulla di nuovo nel 2021 dal fronte della app gratuite dunque, dove sono ancora le aziende più note a detenere il podio.

Una novità interessante riguardo alle app a pagamento invece è che la più scaricata è ProCreate Pocket, versione per iOS dell'app più amata dai disegnatori su iPad, venduta a 4,99 Euro sull'App Store di Cupertino. A seguire troviamo HotSchedules, un calendario disponibile a 2,99 Euro sullo store di Apple e pensato per le aziende e per i team, che possono utilizzarlo per gestire i propri turni di lavoro. Infine, al terzo posto tra le app a pagamento si colloca The Wonder Weeks, disponibile a 4,99 Euro e incentrata sulle prime settimane di vita dei neonati, offrendo alle neo-mamme una serie di utili funzioni per tenere sotto controllo la crescita dei più piccoli.

Tra i giochi gratuiti la prima posizione spetta ovviamente ad Among Us!, che durante la pandemia ha spopolato tra tutte le fasce di giocatori, attirando moltissime persone verso il mondo del gaming. In seconda posizione si trova invece Roblox, mentre la terza, a sorpresa, è occupata da Prokect Makeover, un gioco mobile pensato per aspiranti truccatori, parrucchieri e stilisti. Call of Duty Mobile e Subway Surfers, invece, si classificano rispettivamente al quarto e quinto posto nella classifica.

Il gioco a pagamento più scaricato è Minecraft, come ormai avviene da anni su App Store: il fenomeno di Mojang e Microsoft, infatti, non accenna a fermarsi su alcuna piattaforma e solo lo scorso mese Minecraft ha fatto registrare un nuovo picco di utenti attivi su base mensile, pari a ben 141 milioni. Al secondo e quarto posto nella classifica troviamo invece due giochi di società molto amati, ovvero Heads Up! e Monopoly, mentre la terza posizione è occupata dal puzzle game Bloons TD 6.

Infine, Apple ha condiviso anche i dati relativi ai giochi Apple Arcade più scaricati nel 2021: al primo posto si trova il remake di Gameloft del gioco educativo degli anni Settanta The Oregon Trail, un vero e proprio pezzo di storia videoludica reinventato dallo studio francese. Al secondo posto si trova la versione Arcade Edition di NBA 2K21, mentre al terzo troviamo Sneaky Sasquatch, uno dei giochi di lancio di Apple Arcade. Seguono, infine, Sonic Racing e SpongeBob: Patty Pursuit.