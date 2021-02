App Store: un bug sta facendo scomparire un tasto molto utilizzato

L'App Store, il negozio digitale per le app di Apple, è ovviamente particolarmente utilizzato dagli utenti, come d'altronde dimostrano gli incassi da record del 2020. Per questo motivo, non sono in pochi coloro che si sono accorti di un bug che sta "nascondendo" un tasto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nelle ultime ore diverse persone stanno segnalando la scomparsa del pulsante "Aggiorna" per quel che concerne le applicazioni installate sul proprio dispositivo Apple. In genere gli utenti sono abituati a effettuare l'update delle app direttamente dall'App Store, semplicemente aprendo quest'ultimo, premendo sull'icona dell'account presente in alto a destra e scorrendo la pagina verso il basso.

Tuttavia, oggi 16 febbraio 2021 qualcuno si è ritrovato senza il succitato pulsante, quindi impossibilitato ad effettuare i classici aggiornamenti singoli delle app da questa pagina. In ogni caso, non tutti gli utenti stanno riscontrando il problema. Ad esempio, chi vi scrive continua a visualizzare il tasto "Aggiorna" su iPhone. Alcune segnalazioni affermano tuttavia che questo bug sembra presentarsi casualmente, facendo scomparire a intervalli non meglio precisati il pulsante.

La questione sta creando qualche "grattacapo", in quanto "costringe" l'utente ad avviare l'aggiornamento di tutte le app, mediante il pulsante "Aggiorna tutto", oppure a raggiungere le singole pagine dei vari software per effettuare da lì l'update solamente di quelle app che si vogliono portare all'ultima versione.

Niente di grave chiaramente, anche perché fortunatamente basta solamente impiegare un po' di tempo in più per "risolvere", ma se non riuscite a trovare questo pulsante adesso sapete che non siete gli unici.