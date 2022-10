App Store, critiche ad Apple per le pubblicità: ci sono casinò online e chat per adulti

L'aumento delle pubblicità su Apple App Store è ormai realtà da qualche ora e, come tutti potevamo aspettarci, le critiche non si sono fatte attendere. Oltre ai fan sul punto di guerra per l'incremento numerico delle inserzioni, però, anche alcuni sviluppatori hanno criticato la casa di Cupertino per la sua politica pubblicitaria.

In particolare, i colleghi di Macrumors hanno riportato che alcuni sviluppatori avrebbero lamentato la presenza di pubblicità per app di gioco d'azzardo nelle inserzioni della Mela Morsicata. Nulla di male, ovviamente, dal momento che tali app sono permesse dalle policy del negozio virtuale di Apple: il problema, però, arriva quando tali applicazioni vengono mostrate nella tab "potrebbe piacerti anche" dopo il download di un'altra app che con l'azzardo non ha nulla a che vedere.

Per esempio, lo sviluppatore dell'app di podcast Overcast Marco Arment ha spiegato su Twitter di "non essere affatto d'accordo" con la presenza di app di gioco d'azzardo tra i suggerimenti relativi alla sua applicazione, perché quest'ultima potrebbe essere erroneamente associata a casinò online e app legate a patologie come la ludopatia.

Molto criticata è stata anche l'apparente mancanza di tatto di Apple nella gestione dell'algoritmo: le app per il gioco d'azzardo, infatti, apparirebbero persino tra i suggerimenti legati ai software contro la ludopatia, oppure tra le applicazioni dedicate ai bambini. Una scelta ovviamente involontaria e dettata dall'algoritmo, ma che ha fatto storcere il naso a molti fan della Mela Morsicata.

L'utente Basic Apple Guy, invece, ha evidenziato che tra i "consigliati" dell'app Libri di Apple troviamo una chat online per adulti, mentre tra quelli relativi alle app di counseling matrimoniale e relazionale troviamo software per il dating di sconosciuti. Insomma, pare che il debutto delle nuove pubblicità su App Store non sia stato roseo come Apple ha lasciato intendere nelle ultime settimane: in ogni caso, pare comunque che Apple triplicherà i suoi guadagni tramite le inserzioni, toccando la cifra-record di 10 miliardi Dollari l'anno.