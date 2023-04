L'App Store di iOS ha 101 milioni di utenti attivi in Europa, non decolla tvOS

In conformità con il Digital Serviced Act (DSA) dell’Unione Europea, Apple ha diffuso i dati relativi agli utenti attivi mensilmente sulle sue piattaforme ed i numeri mostrano che l’App Store di tvOS, ovvero il sistema operativo per la Apple TV, non decolla.

Di seguito i dati completi relativi al mercato europeo:

iOS App Store: 101 milioni

iPadOS App Store: 23 milioni

macOS App Store: 6 milioni

tvOS App Store: 1 milione

watchOS App Store: meno di 1 milione

Apple Books: meno di 1 milione

Abbonati paganti ai podcast: meno di 1 milione

Come si può vedere, e come ampiamente prevedibile, a fare la parte del leone è l’App Store di iOS che è presente sugli iPhone e consente di scaricare le applicazioni per gli smartphone, sebbene gli ultimi rumor parlano della possibilità che Apple apra iOS 17 al sideloading solo nel Vecchio Continente.

I dati in questione si riferiscono agli utenti che “interagiscono effettivamente con il servizio almeno una volta in un determinato periodo di tempo”. Ciò vuol dire che devono aprire l’App Store per scaricare l’aggiornamento di un app o un altro contenuto.

Google almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non ha rivelato i dati delle singole piattaforme ma si è limitato ad annunciare che in Europa il Play Store conta 275 milioni di utenti attivi mensilmente.