App Store, non installate quest'app sul Mac: chiede soldi e blocca la chiusura

Dopo avervi messo al corrente delle false app 2FA che erano presenti sull'App Store, torniamo ad approfondire le problematiche legate al popolare negozio digitale di Apple. Infatti, all'interno di quest'ultimo sono state trovate altre app da cui stare alla larga.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, lo sviluppatore Kosta Eleftheriou, che in passato è stato al centro di altre scoperte legate all'App Store di Apple, ha segnalato su Twitter di aver scovato un'applicazione per Mac che non dovreste installare. Quest'ultima si chiama My Metronome - Tempo Keeper e una volta avviata ha un "comportamento" molto strano (come sarebbe stato originariamente scoperto da Edoardo Vacchi).

Infatti, nonostante risulti scaricabile gratuitamente, all'apertura l'app fa comparire a schermo un banner pubblicitario che richiede di pagare 9,99 dollari al mese per poter proseguire. L'aspetto che più di tutti ha lasciato increduli gli utenti è il fatto che venga bloccato sin da subito il tasto per chiudere l'app. In parole povere, si tenta di "forzare" l'utente a pagare.

Tra l'altro, dalle recensioni pubblicate sull'App Store, che come ben potete immaginare sono tutte a una stella, emerge che l'app farebbe un elevato uso della CPU e non è ben chiaro quale sia il motivo. Un po' tutti si sono infatti chiesti come sia possibile che un software di questo tipo sia stato pubblicato sullo store ufficiale digitale di Apple. C'è da dire che la chiusura dell'app può essere "forzata" e che sembra che la società di Cupertino abbia già provveduto a prendere le giuste misure di sicurezza.

Tuttavia, come fatto notare da Jeff Johnson su Twitter, a quanto pare ci sarebbero varie altre app di questo tipo sull'App Store. Infatti, l'azienda dietro al succitato software, ovvero tale Music Paradise, LLC, sarebbe collegata anche a un altro profilo da sviluppatore: Groove Vibes. The Verge ha effettuato dei test legati a diverse app legate a quest'ultimo, affermando che alcune posizionerebbero a schermo un pop-up simile a quello di Metronome - Tempo Keeper. Insomma, fareste bene a stare alla larga da questa tipologia di software.