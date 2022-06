App Store e sicurezza, i dati di Apple sono impressionanti: bloccate 343.000 app nel 2021

Dopo avervi spiegato i motivi di sicurezza alla base della rimozione di migliaia di app obsolete dagli App Store di iOS e Android, arriva oggi direttamente da Apple una nuova ricerca relativa alla protezione degli utenti da parte del marketplace digitale di Cupertino.

Il report di Apple spiega infatti che l'App Store ha fermato nell'ultimo anno "un totale di quasi 1,5 miliardi di Dollari in transazioni fraudolente" bloccando app pericolose e truffe di vario genere. Nello specifico, il colosso di Cupertino spiega di aver cestinato solo nel 2021 più di 34.000 app con delle funzioni nascoste e più di 157.000 altre applicazioni che rappresentavano spam o copie di altri software già presenti sul marketplace digitale.

In totale, ben 343.000 app sono state respinte da Apple per la pubblicazione sullo store, mentre sono 800.000 gli account di sviluppatori chiusi per legami con spam, truffe e copie di altre applicazioni. Il numero che fa più impressione è però quello dei finti account Apple disattivati, ovvero dei bot programmati per ingrandire il traffico di alcune app scaricandole a ripetizione: in questo caso, il numero di account terminati è pari a ben 170 milioni, con altri 118 milioni di tentativi di creazione di account-farsa bloccati prima di andare a buon fine.

Anche il programma App Review di Apple sembra aver sortito i suoi frutti, poiché ha aiutato 107.000 sviluppatori di app a pubblicare i propri software sull'App Store tramite la correzione di bug e il miglioramento dei programmi, mentre altre 805.000 applicazioni già in vendita sono state rimosse perché presentavano bug e glitch troppo gravi per permettere la loro presenza in rete.

Inoltre, in termini di recensioni, Apple ha bloccato 94 milioni di review e più di 170 milioni di valutazioni numeriche perché provenienti da account spam, bot e da utenti i cui messaggi non rispettavano gli standard di moderazione dell'App Store.

Concludiamo infine con un altro dato impressionante, ovvero il blocco di 3,3 milioni di carte di credito e di debito rubate e potenzialmente utilizzabili per acquisti fraudolenti tramite Apple Pay o su App Store. Collegato a questo dato è il ban altri di 600.000 account Apple, a cui è stato impedito di tentare altre transazioni su App Store per aver usato carte di credito rubate.