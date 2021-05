App Store, weekend di regali: 4 app in omaggio, risparmiate decine di euro

In genere si sente spesso parlare di applicazioni gratuite sul Play Store di Google, mentre non è notizia di tutti i giorni il fatto che vengano regalate delle app solitamente a pagamento, tra l'altro dal valore di decine di euro, mediante l'App Store di Apple. Tuttavia, è quello che sta accadendo in queste ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, il produttore statunitense di strumenti musicali elettronici Moog Music ha deciso di rendere gratuite quattro applicazioni professionali. Il motivo è da ricercarsi nel compleanno del fondatore Bob Moog, che sarà domenica 23 maggio 2021. Le applicazioni coinvolte sono Model 15 Modular Synthesizer, Animoog per iPhone, Minimoog Model D Synthesizer e Filtatron (si possono scaricare senza sborsare un centesimo anche dall'Italia).

Si tratta di un'occasione potenzialmente interessante, dato che si fa riferimento a strumenti utili per musicisti e appassionati di musica. Tra l'altro, tutte le applicazioni citate attualmente risiedono nelle prime 40 posizioni della classifica "Musica" dell'App Store.

In ogni caso, contate che, stando a quanto si può vedere su WayBack Machine, in precedenza Model 15 Modular Synthesizer costava 32,99 euro (30 dollari). Non ci sono invece particolari indicazioni in merito ai precedenti prezzi delle altre app in Italia, ma le fonti riportano che all'estero i costi in genere sarebbero di 20 dollari per Animoog per iPhone, 15 dollari per Minimoog Model D Synthesizer e 5 dollari per Filatron. In parole povere, il valore totale delle app "regalate" ammonta a decine di euro.