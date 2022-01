L'app di streaming LIVENow è ora disponibile sulle smart tv LG

La piattaforma di streaming LIVENow, che permette di accedere ad un'ampia gamma di contenuti live ed on demand di musica, lifestyle e sport, è disponibile con un'applicazione dedicata sulle Smart TV di LG del 2017 ed anni successivi.

Effettuando il download attraverso l'LG Contest Store, gli utenti potranno accedere alla programmazione degli venti live ed on demand. Le smart TV, inoltre, offriranno agli utenti nuove esperienze virtuali, con la possibilità di godersi gli eventi in modo interattivo con amici, familiari ed altri partecipanti alla piattaforma.

“LIVENow è stata creata per avvicinare i fan ai loro contenuti preferiti di musicali, sport e lifestyle. Siamo lieti di lanciare la prima app LIVENow per smart TV per LG, offrendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di guardare concerti ed eventi sportivi in diretta dalle proprie abitazioni” ha affermato Géraldine Pamphile, Global CEO di LIVENow.

Jung Sung-hyun, Head of Content Service Business di LG Electronics Home Entertainment Company, ha aggiunto: “LG sta ridefinendo il ruolo della TV con l'aggiunta di servizi che rendono l’esperienza di visione più personale e interattiva. Rendendo LIVENow parte di quest’esperienza, ci rivolgiamo a un pubblico più diversificato, che ora ha un motivo in più per godersi l'esperienza di visione sul grande schermo di casa”.

La piattaforma è stata di recente premiata per di Dua Lipa: Studio 2054, Brightest Blue di Ellie Goulding e Song Machine Live from Kong dei Gorillaz, ma le intenzioni sono di espandersi anche nel 2022.