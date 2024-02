L'app di TikTok approda su Apple Vision Pro prima di YouTube e Netflix

Dopo le spiegazioni di Apple relative al numero di app native disponibili per Apple Vision Pro (spoiler: sono oltre 1.000), è arrivato il momento di tornare a trattare questioni relative al parco software del visore dell'azienda di Tim Cook. Infatti, quest'ultimo ha appena accolto l'arrivo dell'applicazione nativa di TikTok.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, nonché come ufficializzato direttamente dal profilo Twitter X ufficiale TikTokComms nella giornata del 15 febbraio 2024, adesso gli utenti esteri che dispongono di Apple Vision Pro possono dare un'occhiata al proprio feed in modo più immersivo.

Sono dunque stati rilasciati alcuni screenshot ufficiali relativi alle modalità di visualizzazione dei classici contenuti del social network nel contesto dell'esperienza spatial computing di Apple Vision Pro: potete vederli in calce alla notizia. Insomma, di fatto si può affermare che i Per Te sono sbarcati nel salotto di casa.

Ricordiamo però che il visore di Apple non è ancora disponibile in Italia, ma potreste magari voler fare riferimento al nostro approfondimento su Apple Vision Pro per maggiori dettagli. Per il resto, il lancio di un'applicazione nativa di TikTok si fa notare anche per il fatto che altri grandi servizi sono accessibili solamente da browser in questo contesto, visto che Netflix e YouTube attualmente non sono ancora stati rilasciati sotto forma di app.

Per quanto alla fine Google abbia cambiato idea e sia dunque in arrivo un'app di YouTube per Apple Vision Pro, per il momento si fa nottare il rifiuto di Netflix. Per intenderci, è direttamente mediante il portale ufficiale di Netflix che si legge che il servizio "è disponibile attraverso l'app del browser Safari". Come sarà il supporto software di Apple Vision Pro in futuro? Staremo a vedere.