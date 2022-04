Quali sono le app con più traduzioni? La più accessibile vi stupirà

Dopo aver visto quali sono le nuove app in regalo su Android, torniamo a parlare di applicazioni mobili per via di un'interessante analisi condotta da Preply, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue straniere.

Soggetto dell'indagine è stata la ricerca delle lingue disponibili all'interno delle app più popolari, classificandole, quindi, sulla base della loro accessibilità a livello di localizzazione. Ne è risultata vincitrice YouTube, con 73 lingue supportate, seguita a strettissimo giro da Signal, con le sue 71 traduzioni, e Google Meet, con ben 67 opzioni di localizzazione.

Tra l'altro, un aspetto molto interessante di questa analisi è il fatto che l'italiano risulta tra le lingue più tradotte in assoluto ed è presente nel 61% delle applicazioni messe a confronto, con il tedesco al 66%, il francese al 63% e lo spagnolo al 65%.

Trovate la ricerca completa sul sito ufficiale, ma nella top ten troviamo:

YouTube - 73 Signal - 71 Google Meet - 67 Spotify - 58 Gmail - 55 Microsoft Teams - 48 Booking.com - 40 Whatsapp - 39 Zara - 38 PayPal - 37

Tra le prime 20, tra l'altro, troviamo anche la popolare piattaforma TikTok, che si piazza al 19esimo posto con le sue 32 lingue superando Facebook, Instagram e Snapchat.

Tra le lingue "outsider", invece, troviamo l'uzbeko, che nella top50 delle app più popolari sull'App Store è presente solo su TooGoodToGo, mentre l'irlandese è supportato su WhatsApp.