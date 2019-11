Quest'app trasformerà il vostro iPhone in un iPod Classic con ghiera cliccabile

Nel giorno in cui continuano ad arrivare offerte del Black Friday, uno sviluppatore ha annunciato di essere al lavoro su un'applicazione per iPhone che trasformerà lo smartphone Apple in un iPod Classic, con tanto di rotellina per navigare tra la propria libreria musicale.

Il progetto è dello studente di design presso il Cooper Union College di New York, Elvin Hu, che ha svelato di essere al lavoro sull'app da Ottobre, ma solo ieri ha condiviso su Twitter un'anteprima dell'UI, scatenando l'entusiasmo dei fan.

Come vi mostriamo nei tweet presenti in calce, l'applicazione trasforma gli iPhone in un iPod Classic a schermo intero, con la ghiera cliccabile che include il feedback tattile ed i suoni di click proprio come l'iconico dispositivo Apple.

Il progetto è stato accolto calorosamente anche dal padre dell'iPod, Tony Fadell, il quale ha notato che si tratta di un "bel ritorno al passato". Hu, parlando con The Verge via mail ha affermato di aver creato l'app mentre stava lavorando ad un documento sullo sviluppo dell'iPod a scuola: "sono sempre stato un fan dei prodotti Apple sin da quando ero bambino. Prima che la mia famiglia potesse permettersene uno, disegnavo il layout dell'interfaccia utente di iPhone sui coperchi delle scatole di Ferrero Rocher. I loro prodotti (insieme a Windows Vista e Zune HD) hanno influenzato la mia decisione di studiare design" ha raccontato.

L'applicazione include anche la vecchia funzione Cover Flow di Apple, l'interfaccia grafica in 3D che mostra le copertine dei dischi come se fossero dei vinili poggiati su un tavolo, con tanto di ombre ed effetti di profondità.

Qualora Apple dovesse bloccare il rilascio, il che appare quanto mai probabile, Hu si è già detto pronto a "rilasciarlo come progetto open source, alla luce della risposta della community". La pubblicazione è prevista per Dicembre. Apple permettendo.