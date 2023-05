Quante app si trovano su App Store? I dati di Apple sono impressionanti

Dopo aver scoperto che in Europa l'Apple App Store ha 101 milioni di utenti attivi, un altro interessante dato condiviso dal colosso di Cupertino ci svela quante sono le app presenti su App Store in totale. Il numero è molto più alto di quanto alcuni fan potrebbero aspettarsi!

Nello specifico, la prima edizione dell'App Store Transparency Report di Apple ci spiega che, nel 2022, su App Store si trovavano 1.783.232 applicazioni in totale. Le proposte di pubblicazione ricevute negli anni dalla Mela Morsicata, però, sarebbero molte di più, pari a 6.101.913. Di queste, ben 1.679.694 sono state rigettate per motivi come falle di sicurezza, scarse performance, design scorretto o problemi legali.

Di questo milione e mezzo di app rigettate, solo 253.466 sono state ri-approvate in un secondo momento, dopo che gli sviluppatori hanno apportato le necessarie modifiche per la loro pubblicazione. Per Apple, comunque, la maggior parte delle app "bloccate" non rispettiva le regole di design 4.0 dell'App Store o la regola antifrode DPLA 3.2. In altre parole, il lavoro di Apple ha bloccato centinaia di migliaia di app-truffa dall'arrivo su App Store.

È interessante anche che Apple ammetta che, di tanto in tanto, alcune app riescano a sfuggire ai suoi controlli e vengano pubblicate su App Store nonostante problemi di sicurezza, design, performance e legalità. Per questo, dall'apertura dell'App Store, Apple ha rimosso 186.195 app in totale, dopo aver scoperto che queste ultime non seguivano le linee guida del suo marketplace. Inaspettatamente, il grosso di questi software sarebbero dei videogiochi.

Inoltre, la Mela Morsicata ha rivelato anche di aver dovuto rimuovere alcune app su richiesta dei Governi di diversi Paesi: in cima alla lista abbiamo la Cina, con ben 1.435 app rimosse, 1.276 delle quali per questioni di licenze. Al secondo posto abbiamo l'India, con 14 richieste, mentre al terzo si colloca il Pakistan, con 10. Quarto posto infine per la Russia, con 7 richieste di rimozioni di app ad Apple. Ottimo il dato dell'Italia, con due sole richieste in tal senso a Cupertino.