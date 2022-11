App ufficiali dei Mondiali in Qatar pericolose per la privacy: sconsigliato il download

Stanno avendo risonanza importante gli avvertimenti inviati dalle autorità di regolamentazione di alcuni paesi europei, che hanno sconsigliato ai tifosi di scaricare le due applicazioni ufficiali dei Mondiali di Qatar 2022 che prenderanno il via tra pochi giorni.

In una dichiarazione diffusa dalle autorità tedesche, viene sconsigliato agli utenti di effettuare il download dei due client in quanto i dati raccolti andrebbero “molto oltre” rispetto a quanto indicato nelle informative della privacy. “Una delle app raccoglie dati su se e con quale numero viene effettuata una telefonata”, ha affermato l’autorità tedesca. “L’altra app impedisce attivamente al dispositivo su cui è installata di entrare in modalità di sospensione. È anche ovvio che i dati utilizzati dalle app non solo rimangono localmente sul dispositivo, ma vengono anche trasmessi a un server centrale”. Il watchdog della Germania ha affermato che in caso di necessità è consigliato scaricare l’app su uno smartphone secondario completamente vuoto.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche le autorità norvegesi e francesi. Il regolatore norvegese si è detto “allarmato” dall’ampio accesso richiesto dall’app in quanto “esiste una reale possibilità che i visitatori del Qatar, e in particolare i gruppi vulnerabili, vengano monitorati dalle autorità del Qatar”.

Dai nostri cugini francesi invece è arrivato l’avvertimento ai fan a prestare “particolare attenzione” a foto e video e raccomanda ai viaggiatori di installare l’app (se necessario) poco prima della partenza e di eliminarla appena tornati in Francia.

Ricordiamo che in Italia i Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi da Rai.