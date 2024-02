Niente app Xbox Cloud Gaming su iOS: anche Microsoft critica il sideload di Apple

Anche Microsoft si scaglia contro il sideload di iOS 17.4, che segnerà un punto di svolta importante per l’ecosistema targato Apple. Al termine dell’evento Xbox di ieri sera, il colosso di Redmond ha affermato che non ha alcuna intenzione di portare l’app Xbox Cloud Gaming su iOS.

L’amministratore delegato della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, in un’intervista rilasciata a The Verge ha affermato che anche alla luce dei recenti cambiamenti annunciati da Apple, che includono la possibilità di scaricare applicazioni anche da store alternativi a quelli ufficiali, “non c’è alcuna opportunità di monetizzazione”, dal momento che “non aprono abbastanza la concorrenza”.

“Non c'è spazio per monetizzare Xbox Cloud Gaming su iOS. Penso che la proposta avanzata da Apple - e ho pensato che i commenti di Sarah Bond al riguardo fossero giusti - non sia abbastanza ampia da aprire le porte” ha affermato il dirigente, secondo cui “si potrebbe anche dire che in qualche modo vanno nella direzione opposta, ma sicuramente non vanno abbastanza lontano da aprire la concorrenza sulla piattaforma di gioco più grande del mondo.

Secondo Spencer, la disponibilità di alternative rappresenta un vantaggio per i consumatori ed ha fatto l’esempio di Windows che permette di accedere oltre al Microsoft Store a Steam, Epic Games Store e GOG.