L'app Xbox debutta su TV: disponibile su Neo QLED, QLED e smart monitor Samsung

Samsung e Microsoft hanno annunciato oggi che Xbox si unisce al Gaming Hub, e va ad espandere le opzioni a disposizione dei videogiocatori per giocare ai loro titoli preferiti direttamente da TV.

L’applicazione è disponibile sulle Smart TV Samsung 2022, tra cui Serie Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED (Smart TV 2022 superiori a BU8000) e Smart Monitor 2022.

In questo modo, Samsung Gaming Hub diventa la prima piattaforma di smart tv al mondo ad includere l’app Xbox. Gli utenti, grazie a questa partnership, avranno la possibilità di giocare in streaming oltre 100 giochi tra cui Halo Infinite e Forza Horizon 5, ma avranno anche la possibilità di accedere al day on ai titoli Xbox Game Studios e godersi i franchise iconici di Bethesda.

“ Xbox è stato un partner fondamentale per Samsung e condivide la nostra visione e dedizione per portare la migliore esperienza di streaming per i giochi in qualsiasi punto della casa”, ha affermato Won - Jin Lee, Presidente e capo del Service Business Team di Samsung Electronics. “ Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Xbox aggiungendo l’app Xbox a Samsung Gaming Hub, che ora offre agli utenti di Samsung Smart TV l’accesso a centinaia di giochi Xbox Game Pass. Con la stessa facilità con cui i nostri clienti guardano gli sport in diretta e guardano film in streaming su Samsung Neo QLED e QLED, ora possono giocare ai loro giochi preferiti.

“ Vogliamo rendere i nostri giochi disponibili a tutti, e l’arrivo su smart tv è un altro passo per rendere reale la nostra visione”, ha affermato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming. “ Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con Samsung, leader mondiale nei televisori, per portare Xbox a più giocatori. Lavorare con Samsung ci ha aiutato a fornire un maggiore accesso ai giochi e ci ha permesso di accogliere nuovi giocatori nella nostra fiorente comunità”.

All’inizio dell’anno Samsung aveva portato Stadia e GeForce Now su Samsung Gaming Hub.