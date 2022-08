Appare la data di lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: è vicinissima

Dopo l'entusiasmante accoglienza riservata dal pubblico al medio gamma di nuova generazione, di cui vi abbiamo raccontato pregi e difetti nella nostra recensione di Pixel 6A, i prossimi flagship tornano sotto i riflettori con forza e decisione.

Stiamo parlando, naturalmente, dei tanto chiacchierati Pixel 7 e Pixel 7 Pro, il cui lancio dovrebbe avvenire entro la fine del 2022 ma sul quale finora non c'erano dati troppo più preciso.

Nelle ultime ore, però, a metterci la pulce nell'orecchio è stato il solito Jon Prosser con la sua ultima esclusiva su FrontPageTech: "stando alle fonti (molto attendibili), sia Pixel 7 che Pixel 7 Pro saranno disponibili per i preordini dal 6 ottobre - quindi molto probabilmente anche l'evento avverrà nel corso della stessa giornata - e i dispositivi saranno lanciati ufficialmente e resi disponibili il 13 ottobre".

Quindi, salvo nuove smentite (e fino a ottobre potrebbero essercene di numerose, nonostante queste fonti siano "molto attendibili") il pubblico dovrebbe poter mettere le mani sui nuovi flagship di Mountain View a metà ottobre del 2022, dopo appena quattro giorni dall'evento di presentazione.

Purtroppo allo stato attuale non è dato sapere altro e anche le indiscrezioni di Prosser non vanno oltre, quindi non ci resta che attendere per saperne di più. Se, invece, volete scoprire qualcosa sotto il cofano, ecco gli ultimi rumor sulle specifiche di Google Tensor 2 per Pixel 7.