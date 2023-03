Apparentemente molti non sanno cosa sia la paprika, ecco la verità

La paprika è una spezia molto amata e molto usata in cucina in determinate pietanze. Spesso è possibile trovarla nelle patatine, ed esiste anche il tè con lo stesso sapore... ma di cos'è fatta? Apparentemente molti utenti sul web non sanno la sua origine. E no, non si tratta di una particolare specie di piante.

In un recente post, l'azienda alimentare australiana "Nutraorganics" ha spiegato al loro pubblico su Twitter che la paprika è formata da peperoni che sono stati essiccati e poi ridotti in polvere. Incredibilmente, gli utenti sono rimasti davvero sbalorditi da questa informazione e il post è diventato virale (anche chi scrive non lo sapeva ndr).

Come viene espresso chiaramente nel post, la paprika è composta da peperoni dolci e delicati schiacciati. Quest'ultimi utilizzati per la spezia sono più lunghi e più sottili di quelli che possono essere trovati normalmente in commercio.

La materia prima per la produzione della paprika è originaria del Nord America, dove cresce allo stato selvatico nel Messico centrale e viene coltivata ​​da secoli dalle popolazioni che vivono in questo luogo. La bacca venne successivamente introdotta in Europa (anche le banane e le melanzane sono bacche) prima in Spagna nel XVI secolo, come parte dello scambio colombiano e da qui il commercio si espanse dalla penisola iberica all'Africa e all'Asia.

In alcune lingue, la parola "paprika" si riferisce alla pianta e al frutto da cui è ricavata la spezia, nonché ai peperoni.