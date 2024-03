L'apparizione della cometa di Halley del 1910 provocò un'assurda isteria di massa

La cometa di Halley si avvicina in prossimità della Terra ogni 76 anni e spesso è stata scambiata per un messaggio divino o una portatrice di sventure.

Nessuno penserebbe tuttavia che durante la sua penultima venuta, nel 1910, la colta e raffinata società occidentale si dimostrò impreparata nel gestire l'isteria di massa che si diffuse in diversi paesi con il suo arrivo. Isteria che portò moltissime persone a credere che la cometa potesse influenzare negativamente la salute umana e condurre i potenti della Terra a farsi la guerra a vicenda.

In quell'anno infatti si assistette ad un aumento spropositato di processioni religiose e di dibattiti pubblici, intenti a comprendere quali sarebbero stati gli effetti deleteri della cometa sulla salute e psiche umana. Aumentarono parallelamente anche gli articoli di giornale che diffusero strane idee su improbabili "apocalissi cosmiche" e gli impresari, che fornivano alla popolazione improbabili soluzioni, come i prodotti "anti cometa", che professavano di difendere le persone dai suoi raggi negativi.

A scatenare questa isteria non fu tuttavia la comparsa della cometa in sé, ma le parole di un rinomato e rispettato astronomo francese, Camille Flammarion, che affermò all'interno di alcuni suoi saggi come la cometa avrebbe potuto diffondere in atmosfera " del gas cianogeno, in grado di uccidere tutti gli esseri viventi sul pianeta”.

Per questa specifica dichiarazione, tra i prodotti venduti per sopravvivere alla venuta della cometa, molti truffatori cominciarono a offrire maschere antigas a prezzi triplicati rispetto al normale, ma anche pillole, lozioni, bevande, ombrelli, francobolli e marchingegni strani che in teoria avrebbero tenuto lontano "il maligno" in arrivo. La cosa più assurda è che l'incremento della vendita di maschere antigas sarebbe stato importante per il loro successivo sviluppo durante la Prima guerra mondiale.

Alcune persone si finsero persino dei preti per vendere l'indulgenza dai peccati, mentre alcuni organizzatori di viaggi proposero numerose crociere in direzione dei principali santuari religiosi europei, così che i clienti potessero accogliere la cometa vicino a Dio.

Mentre questo succedeva, i governi occidentali intanto continuarono ad ignorare quello che stava succedendo, diffondendo solo alcune note in cui si chiariva che diverse associazioni di astronomi avevano dichiarato di non essere minimamente preoccupati dall'arrivo cometa.

Flammarion stesso tentò di rimangiarsi le sue stesse parole, spiegando che le sue argomentazioni erano solo ipotesi scientifiche e che non c'era un pericolo effettivo per la popolazione.

Alcuni storici hanno notato come a differenza di altre isterie di massa che erano avvenute in passato, "l'isteria della cometa" del 1910 fu il prodotto di uno scorretto utilizzo di concetti scientifici da parte della popolazione e che fu probabilmente la prima ad avere queste caratteristiche in Occidente.

Durante la belle epoque infatti concetti come cometa, estinzione, atmosfera e gas erano divenuti comunemente accettati dalla massa, grazie al dibattito scientifico sull'evoluzionismo darwiniano e ai progressi cosmologici che erano avvenuti nei decenni precedenti. Questi concetti tuttavia erano rimasti facilmente manipolabili dagli imbroglioni poiché le società erano ancora composte principalmente da analfabeti e da persone facilmente suggestionabili.

Oggi siamo più abituati alle comete e sappiamo che alcune hanno orbite così allungate che ritornano nei pressi della Terra dopo secoli. Ciò che tuttavia è successo qualche anno fa con la pandemia da Covid ha riportato in mente il caso dell'"isteria da cometa" del 1910, visto che come allora molte persone sono rimaste colpite dalle suggestioni di alcune fake news e dall'uso improprio di concetti scientifici da parte di imbroglioni e personale non medico.

Come allora, nel 2020-21, diverse persone contrarie ai vaccini consigliarono soluzioni imbarazzanti per combattere "il male", in questo caso rappresentato dal virus, come bere disinfettati per via orale per uccidere la malattia dall'interno. A differenza ulteriore con il passato, a dire però questa castroneria non fu un ciarlatano comunque, ma l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.