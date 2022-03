Appassionati di fotografia? Eccovi gli sconti Amazon del momento su obiettivi Sony

Oggi su Amazon abbiamo trovato non soltanto un PC chiavetta con Windows 10 in offerta, ma anche alcune promozioni su obiettivi Sony per macchine fotografiche professionali, uno dei quali è anche disponibile al prezzo più basso registrato sul sito di e-commerce. Eccovi tutti i dettagli degli sconti attivi fino a domani.

Sconti Amazon su obiettivi Sony

Sony SEL-55210B - Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero: 199 Euro (376,16 Euro)

- Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero: 199 Euro (376,16 Euro) Sony E PZ 18-105mm f/4.0 G Obiettivo Zoom, APS-C, SEL18105G: 399 Euro (499 Euro)

f/4.0 G Obiettivo Zoom, APS-C, SEL18105G: 399 Euro (499 Euro) Sony SEL-85F18 Obiettivo a Focale Fissa 85 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL85F18: 429 Euro (650 Euro)

Il terzo modello citato è venduto al prezzo più basso di sempre grazie al taglio del 34% sul listino. Per giunta, è anche l’unico obiettivo con possibilità di pagamento in 5 rate mensili pianificate dalla società fondata da Jeff Bezos. Negli altri casi, invece, risulta disponibile il metodo a rate secondo piano Cofidis. La consegna, invece, è gratuita e avviene anche in un giorno se siete abbonati a Prime.

In conclusione, riteniamo doveroso segnalarvi che queste tre promozioni resteranno valide fino a domani, lunedì 14 marzo 2022.

