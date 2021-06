Appe all'attacco degli utenti Android: tante nuove opzioni per l'app 'Switch to iOS'

Continuano ad emergere novità dal fronte iOS 15. Secondo quanto raccolto dai colleghi di MacRumors, con il nuovo sistema operativo Apple faciliterà ulteriormente il trasferimento dei dati da dispositivi Android ad iPhone.

Nello specifico, con il nuovo iOS 15 Apple consentirà agli utenti Android di trasferire album fotografici, file, cartelle ed impostazioni di accessibilità memorizzate sugli smartphone basati sul robottino verde. In questo modo l'esperienza utente iniziale di iPhone sarà meno spiazzante e più fedele a quella precedente offerta da Android.

Queste nuove opzioni di trasferimento saranno disponibili durante la configurazione dei nuovi dispositivi basati da iOS 15 e potranno essere visualizzate nel momento in cui si effettua lo switch da Android.

Le novità per l'app "Switch to iOS" però non finiscono qui: Apple infatti mira a rendere ancora più facile il download del client, attraverso un codice QR che gli utenti Android potranno scansionare per effettuare rapidamente il download dal Google Play Store.

Dal fronte iOS 15, inoltre, sono emerse nuove informazioni sul gaming. A quanto pare, infatti, iOS 15 e macOS Monterey faciliterà l'acquisizione dei video gameplay, per condividerlo con gli amici o pubblicarlo sui social network.

iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey vedranno la luce in autunno, mentre la beta pubblica arriverà a Luglio.