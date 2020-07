Appello di Bill Gates: 'vaccino per il Coronavirus sia disponibile per tutti'

Bill Gates continua la sua battaglia contro il Coronavirus, da lui definito il "peggior nemico". In una conferenza virtuale tenuta dall'International AIDS Society, il miliardario filantropo ha lanciato un appello ed ha mostrato la propria preoccupazione per la disponibilità di farmaci e vaccini contro Covid-19.

"Se lasciamo semplicemente che farmaci e vaccini arrivino ai migliori offerenti e non alle persone ed ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, avremo una pandemia più lunga, ingiusta e mortale. Abbiamo bisogno di leader che prendano queste decisioni difficili sulla distribuzione, che deve essere basata sull'equità e non dalle logiche di mercato" ha affermato Gates.

L'ex CEO di Microsoft è stato al centro di una serie di bufale, tra cui il presunto arresto per terrorismo biologico, ma la sua fondazione ha messo sul piatto 250 milioni di Dollari per la ricerca contro il Covid-19. Gates si è detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino qualora i test del siero di Oxford, che sembra essere il principale indiziato ad arrivare anche nel nostro paese entro la fine dell'anno, dovessero dare i frutti sperati. Sul web sono iniziate a circolare anche teorie fantasiose sulle dichiarazioni rilasciate qualche anno fa, in cui durante un TED Talk invitava il mondo a prepararsi per una possibile pandemia.