L'appello del ministro Pisano alle compagnie telefoniche: 'videochiamate gratis a Natale'

Ormai è noto che il Natale che ci apprestiamo a vivere non sarà come quelli degli anni passati, a causa della pandemia di Coronavirus e le misure di contenimento imposte dal Governo che vietano assembramenti e cenoni. Per impedire alle persone di restare lontane, però, arriva una proposta da parte del Ministro dell'Innovazione, Paola Pisano.

Nel corso di un'intervista al TG1, il ministro ha rivolto un appello a compagnie telefoniche e società del digitale, affinchè rendano gratuite le videochiamate il 24 e 25 Dicembre, nel giorno della Vigilia di Natale e di Natale.

"Se per la vigilia e per Natale lo renderanno gratuito per molti, in quella serata e nel giorno dopo, potrà risultare più semplice essere in collegamento anche con le persone care che sono distanti" ha affermato, ma al momento non sono arrivati riscontri da parte delle compagnie.

"Potersi trovare fisicamente distanti dalle persone a noi più care: familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi, non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini" ha concluso, augurandosi che "nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese" le compagnie telefoniche contribuiscano a dare una risposta.

Nel corso della prima ondata era stato lanciato il progetto di Solidarietà Digitale, a cui avevano aderito tante telco.