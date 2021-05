È stata appena calcolata l'età massima possibile che un umano può raggiungere

Vi siete mai chiesti fino a che età potrebbe vivere un essere umano? I ricercatori di Singapore credono di avere la risposta alla domanda, che è stata enunciata togliendo tutti i fattori estranei che potrebbero intaccare un corpo. Ecco, quindi, per quanto tempo potrebbe vivere teoricamente una persona.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori hanno utilizzato degli esami del sangue che, secondo loro, misurano l'età assoluta che un corpo umano può raggiungere. In base a quanto stabilito dal loro indicatore, chiamato dynamic organism state indicator (DOSI), la durata massima di un corpo umano è di 150 anni.

Per il calcolo gli esperti hanno combinato una serie di variabili legate all'età e a delle traiettorie di invecchiamento, consentendo loro di generare una durata di vita massima quantitativa e semplificata. L'invecchiamento si verifica semplicemente quando il nostro DNA si replica ripetutamente, diventando più incline all'errore e alla malattia.

Una delle nostre migliori metriche di salute generale attualmente è un esame emocromocitometrico completo, in cui si analizza il numero di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine nel sangue di un paziente. Le variazioni di questo esame potrebbero essere utilizzate per creare un indicatore generale dell'invecchiamento.

Quando i ricercatori hanno esaminato gli individui sani, il DOSI ha previsto l'incidenza di future malattie legate all'età nonostante non mostrassero segni evidenti di questa malattia al momento. È interessante notare che i loro risultati suggeriscono che anche con le terapie più avanzate per combattere le malattie in futuro, gli esseri umani non supererebbero questo limite senza risolvere il problema dell'invecchiamento.

A proposito, in uno studio recente gli scienziati hanno scoperto quattro distinti modelli di invecchiamento.