É stata appena completata la più grande intelligenza artificiale del mondo

Nvidia e Microsoft hanno fatto fronte comune e hanno "costruito" la più grande intelligenza artificiale del mondo: Megatron-Turing Natural Language Generation (MT-NLG), composta da più di 530 miliardi di parametri. Il software ha raggiunto un'accuratezza senza precedenti in moltissimi ambiti (dal ragionamento alla comprensione della lettura).

MLT-NLG è stato addestrato su Microsoft Azure NDv4, sul supercomputer di apprendimento automatico Selene di Nvidia ed è composto da ben 825 GB di testo ottenuti dal mondo del web, da articoli prelevati da Wikipedia, ad archivi di riviste accademiche (come Nature o Science) a video di notizie.

In questo modo l'intelligenza artificiale supera i suoi predecessori in un'ampia gamma di attività differenti: dal completamento automatico delle frasi, delle risposte che offre, passando dalla lettura e nel ragionamento (proprio per questo motivo secondo un ex dirigente Google con le IA si sta creando Dio). Tuttavia, a causa della grande quantità di dati utilizzati per l'addestramento del modello, i ricercatori non sono stati in grado di cancellare alcune parole che non dovrebbero essere utilizzate.

In poche parole MT-NLG può produrre dei contenuti potenzialmente razzisti o sessisti (Microsoft ha avuto problemi in passato con un'IA razzista). "La qualità e i risultati che abbiamo ottenuto sono un grande passo avanti nel viaggio verso la piena promessa dell'intelligenza artificiale nel linguaggio naturale". Tutto questo è stato fatto ai fini di un futuro in cui l'IA sarà più economica e facile da addestrare.