È stato appena confermato l'oggetto conosciuto più distante nel Sistema Solare

FarFarOut è stato appena confermato come l'oggetto conosciuto più distante del Sistema Solare, questo è un grande pezzo di roccia trovato nel 2018 a una distanza di circa 132 unità astronomiche dal Sole. Recentemente è stato studiato e caratterizzato, e ora sappiamo molto di più sul suo conto e sulla sua orbita.

Per capire la distanza, vi basti sapere che Plutone ha una distanza orbitale media di circa 39 unità astronomiche; le osservazioni iniziali di FarFarOut, invece, suggerivano una distanza orbitale media di 101 unità astronomiche, ovvero 101 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Il corpo celeste ha un diametro di circa 400 chilometri.

L'orbita della pietra spaziale è molto simile a un ovale, oscillando da 175 unità astronomiche e arrivando fino a 27 unità astronomiche, all'interno dell'orbita di Nettuno. "FarFarOut è stato probabilmente gettato nel Sistema Solare esterno avvicinandosi troppo a Nettuno in un lontano passato", afferma l'astronomo Chad Trujillo della Northern Arizona University. "Probabilmente interagirà di nuovo con Nettuno in futuro poiché le loro orbite si intersecano ancora".

Poiché il corpo celeste è così lontano, è estremamente debole ed è stato osservato solo nove volte nel corso di due anni. Il team ha dedotto le sue dimensioni in base alla sua luminosità, ma non sappiamo molto altro; potrebbe essere un oggetto irregolare molto grande della fascia di Kuiper, oppure potrebbe soddisfare i criteri per essere classificato come pianeta nano.

"FarFarOut impiega un millennio per girare intorno al Sole una volta", afferma l'astronomo David Tholen dell'Università delle Hawaii a Mānoa. "Per questo motivo, si muove molto lentamente nel cielo, richiedendo diversi anni di osservazioni per determinare con precisione la sua traiettoria".