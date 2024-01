È stata appena creata un'arma laser in grado di abbattere i droni

Il Regno Unito ha recentemente testato con successo un'arma laser ad alta potenza, chiamata "DragonFire", progettata per abbattere i droni dal cielo. Durante il primo test sul campo, effettuato al largo delle Ebridi, in Scozia, il DragonFire ha dimostrato la sua efficacia abbattendo diversi droni.

Lo sviluppo rappresenta un passo significativo nella difesa militare, offrendo un'alternativa economica ai missili convenzionali, che possono costare fino a 2 milioni di dollari ciascuno. Il costo operativo del nuovo laser è "tipicamente inferiore a 10 sterline per colpo", secondo quanto affermato dal governo britannico.

L'arma laser si distingue per la sua capacità di "ingaggiare qualsiasi bersaglio visibile", sebbene la sua portata massima rimanga classificata (nel frattempo gli USA stanno creando il cannone laser più potente della storia). Questo tipo di armamento all'avanguardia ha il potenziale per rivoluzionare il campo di battaglia, riducendo la dipendenza da munizioni costose e abbassando il rischio di danni collaterali - anche la Cina sta sviluppando queste armi.

Le armi laser anti-drone sono progettate per disabilitare o addirittura tagliare i droni e i missili subsonici con maggiore precisione e meno distruzione rispetto ai missili attualmente utilizzati. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Israele e Turchia, hanno sviluppato versioni di questa tecnologia, sebbene tali sistemi non siano ancora ampiamente distribuiti. Una delle sfide principali nella realizzazione di queste armi è la produzione di direttori di fascio, che guidano i colpi laser verso i bersagli.

Inoltre, le armi laser hanno una portata molto più breve rispetto ai missili anti-drone convenzionali e non sono in grado di erogare abbastanza potenza rapidamente per abbattere oggetti ipersonici che si muovono a cinque volte la velocità del suono. Un altro aspetto cruciale è la sintonizzazione precisa del laser: se il fascio è troppo intenso, le interazioni con l'aria possono causare la dispersione del fascio, ma se è troppo debole, il bersaglio rimane inalterato.

Inoltre, le gocce d'acqua possono assorbire o disperdere il fascio, rendendo l'arma meno efficace in condizioni meteorologiche avverse. La precisione dell'arma in acque agitate rimane incerta, come spiegato da Gianluca Sarri, professore di fisica e esperto di laser presso la Queen's University Belfast, in un articolo su The Conversation, limitando l'uso dell'arma in mare aperto.