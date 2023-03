È stata appena creata carne di mammut in laboratorio, ecco in che senso

Qualche tempo fa vi avevamo riportato la notizia che in futuro sarebbe stato possibile mangiare la carne di molti animali, senza crudeltà, grazie alla carne stampata in laboratorio. Una tecnica efficace senza alcun dubbio, ma un'azienda australiana ha deciso di andare oltre: creando della carne stampata in laboratorio di mammut.

"Dobbiamo iniziare a ripensare a come otteniamo il nostro cibo. La mia più grande speranza per questo progetto è... che molte più persone in tutto il mondo inizino a sentire parlare di carne coltivata", ha dichiarato alla CNN James Ryall, direttore scientifico di Vow. Sicuramente la possibilità di poter mangiare carne di una creatura estinta è intrigante, e secondo Ryall questa trovata è il modo migliore per far conoscere al pubblico la tecnologia e il nuovo metodo.

Come hanno fatto gli scienziati? I ricercatori dell'azienda Vow hanno utilizzato la sequenza del DNA del mammut per la mioglobina, una proteina del muscolo scheletrico presente nei mammiferi, e poi hanno colmato le lacune utilizzando il DNA dell'elefante. Per coltivare la carne, gli scienziati hanno inserito la sequenza della mioglobina mammut nelle cellule staminali del muscolo di una pecora e da lì hanno creato la carne.

"Da un punto di vista genomico, è solo un gene - tra tutti gli altri geni delle pecore - che è mammut", ha dichiarato alla CNN Ernst Wolvetang, senior group leader presso l'Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology. "È un gene su 25.000." C'è una brutta notizia per tutti i curiosi: questa carne non può essere mangiate e non sarà commercializzata.

"Non ho idea di quale possa essere la potenziale allergenicità di questa particolare proteina", ha affermato infine Ryall. "Non verrà messo in vendita, perché non abbiamo idea del profilo di sicurezza di questo particolare prodotto." L'alimento non sarà messo in commercio oggi, ma ciò non vuol dire che in futuro non ci sarà la possibilità di mangiare carne di creature estinte.

Vi piacerebbe provarla? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.