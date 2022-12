È stata appena creata la forma di vita 'movente' più piccola del mondo

I ricercatori dell'Osaka Metropolitan University hanno creato quella che è stata definita la forma di vita "movente" più piccola del mondo. Dopo aver introdotto sette proteine ​​batteriche in un batterio sintetico, chiamato chiamato syn-3, gli hanno permesso di muoversi in modo indipendente.

Gli scienziati hanno introdotto all'interno del syn-3 sette geni che codificano le proteine (no, non quelle create dall'IA) e ​​che sono probabilmente coinvolte nel movimento di nuoto degli Spiroplasma, piccoli batteri naturali a forma di elica che "nuotano" essenzialmente invertendo la direzione della loro elica.

Dopo aver aggiunto queste proteine, il syn-3 è cambiato: è passato dalla sua solita forma rotonda a quella dello Spiroplasma ed è stato perfino in grado di nuotare utilizzando la stessa tecnica. "Possiamo dire che il syn3 sia la 'più piccola forma di vita mobile' con la capacità di muoversi da sola", ha affermato il professor Makoto Miyata, co-autore principale dello studio. "I risultati di questa ricerca dovrebbero far progredire il modo in cui comprendiamo l'evoluzione e le origini della mobilità cellulare."

L'introduzione di due sole proteine ​​è bastata per promuovere la motilità del sintetico, dimostrando che il resto è stato solo "complementare". Questo è sicuramente molto piccolo, ma sapete che esistono batteri giganti capaci di essere visti a occhio nudo?