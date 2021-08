É stato appena creato un 'vetro' più duro del diamante

Secondo quanto afferma un nuovo rapporto del South China Morning Post, un team di scienziati cinesi sembra aver sviluppato il materiale vetroso più duro al mondo: l'AM-III. Il vetro è trasparente e di colore giallo ed è, secondo quanto è stato affermato, perfino più duro del diamante.

Il materiale, interamente realizzato in carbonio, ha raggiunto i 113 gigapascal (GPa) nel test di durezza Vickers. In questo test di Vickers, in poche parole, si misura la dimensione dell'impronta lasciata da un macchinario chiamato "penetratore"; ovviamente più forza ci vuole per lasciare l'impronta, più duro sarà considerato il materiale.

I diamanti naturali di solito ottengono un punteggio compreso tra 50 e 70 gigapascal. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista National Science Review. Il team di scienziati del nuovo studio è famoso per aver creato nel 2013 il materiale più duro al mondo visibile ad occhio nudo: un cristallo di nitruro di boro, due volte più duro del diamante, che ha raggiunto i 200 GPa.

Il vetro AM-III, sebbene non sia prezioso e raro come i diamanti, potrà essere utilizzato per finestre antiproiettile da 20 a 100 volte più resistente delle versioni attualmente disponibili in commercio. Non solo, grazie a proprietà molto simili al silicio, questo nuovo materiale potrebbe anche essere potenzialmente utilizzato in dispositivi fotoelettrici.

Servono ulteriori test, ma le possibili applicazioni del materiale sembra essere davvero molto interessanti.