È stata appena effettuata una scoperta shock riguardo il caviale

Un recente studio ha gettato luce su una realtà sconcertante che riguarda il caviale, considerato una prelibatezza gastronomica di lusso. Pubblicato sulla rivista Current Biology, questo studio ha esaminato quasi 150 campioni di caviale e carne di storione provenienti da Bulgaria, Romania, Serbia e Ucraina (luoghi dove si pesca lo storione).

I risultati sono stati allarmanti: alcuni campioni di uova di pesce non contenevano tracce di storione, il che significa che non possono tecnicamente essere considerati caviale, ma solo uova di pesce. Ancora più preoccupante è la loro legalità. Lo storione è una specie in via di estinzione critica, e solo il caviale proveniente da allevamenti autorizzati può essere venduto.

Tuttavia, la sorprendente proporzione di campioni illegali identificati dagli studiosi suggerisce che gli sforzi per proteggere le specie selvatiche di storione sono lontani dall'essere efficaci. Il Danubio e il Mar Nero ospitano solo quattro specie di storione produttori di caviale in Europa, tutte protette dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES) dal 1998.

Nonostante questa protezione formale, l'analisi del DNA e dei modelli di isotopi dei campioni ha rivelato che un allarmante 21% del caviale proveniva da storioni selvatici, una pratica sia molto sospetta che illegale. Per i consumatori, c'è una nota di sollievo: solo tre campioni, pari al 2%, si sono rivelati completamente falsi, provenienti da siluri e persici.

Il 29% dei prodotti però violava le normative CITES etichettando il caviale con informazioni errate sulla specie e sul paese di origine, mentre un totale del 32% costituiva un vera e proprio "inganno del consumatore", nella maggior parte dei casi perché venivano commercializzati come "selvatici" quando in realtà provenivano da allevamenti.

I regolatori europei non possono attribuire la colpa al bracconaggio estero, poiché la pesca illegale avviene proprio in casa. "Sebbene il bracconaggio e il commercio illegale di fauna selvatica siano spesso considerati un problema nei paesi in via di sviluppo, questi risultati dimostrano che un alto rapporto di prodotti di storione di provenienza illecita proviene dagli Stati membri dell'UE e dai paesi candidati", hanno scritto gli studiosi.

Insomma, mentre si punta al cibo del futuro qui si usano ancora metodi primitivi.