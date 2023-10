È stata appena fatta la prima multa per rifiuti spaziali della storia

In un'epoca in cui lo spazio intorno al nostro pianeta diventa sempre più affollato, le autorità statunitensi hanno segnato un precedente storico, imponendo per la prima volta una multa legata ai detriti spaziali. La Federal Communications Commission (FCC) ha deciso di multare Dish, una nota società televisiva statunitense.

È stata fatta una sanzione di 150.000 dollari per non aver adeguatamente disattivato un satellite, noto come EchoStar-7, che orbitava attorno alla Terra dal 2002. Questa decisione rappresenta un chiaro segnale dell'intensificarsi degli sforzi per garantire che le società spaziali rispettino le regole e le promesse fatte in materia di detriti spaziali.

Sebbene Dish avesse precedentemente concordato di spostare il satellite a un'altitudine di 300 chilometri sopra il suo arco operativo al termine della sua vita operativa, alla fine ha deciso di ritirarlo a un'altitudine di appena 120 chilometri sopra l'arco originale, a causa della scarsità di carburante. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni sulla possibile formazione di detriti spaziali.

La FCC ha sottolineato l'importanza di garantire che gli operatori spaziali rispettino i loro impegni, soprattutto in un momento in cui le operazioni satellitari stanno diventando sempre più diffuse e l'economia spaziale sta accelerando. Tuttavia, l'azienda ha risposto sottolineando che non vi sono prove concrete che EchoStar-7 rappresenti una minaccia in termini di detriti spaziali.

La questione dei detriti spaziali è diventata sempre più pressante, con stime che indicano la presenza di circa un milione di pezzi di detriti più grandi di un centimetro in orbita attorno alla Terra, ognuno dei quali ha il potenziale per disabilitare una navicella spaziale.