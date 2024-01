In questo luogo si è appena formata una nuova lingua parlata da 350 persone

Nel villaggio isolato di Lajamanu, situato nell'entroterra australiano, è nata una nuova lingua, conosciuta come Light Warlpiri o Warlpiri rampaku. Questa, parlata da appena 350 persone, è il risultato di un fenomeno linguistico unico.

Stiamo parlando dell'incontro tra l'inglese australiano standard, il Warlpiri – una lingua aborigena parlata da poche migliaia di persone nel nord dell'Australia – e il Kriol, un creolo basato sull'inglese sviluppato tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo (e nessuna di questa è la più difficile da imparare al mondo).

Carmel O'Shannessy, professore di linguistica presso l'Università Nazionale Australiana, ha studiato a fondo questa curiosità culturale, riferendo per la prima volta di questa "nuova lingua" nel 2005. Secondo O'Shannessy, Light Warlpiri è emersa negli anni '70 e '80, quando alcuni adulti Warlpiri hanno iniziato a inserire occasionalmente parole in inglese o Kriol nelle frasi in Warlpiri.

Tale fenomeno, noto come code-switching, avviene quando un parlante alterna tra due o più lingue. I bambini, ascoltando queste frasi ibride, le hanno elaborate come una lingua unica, sviluppandola ulteriormente.

Per la creazione di una lingua mista, è necessario che i parlanti siano bilingui o multilingui, che utilizzino il code-switching in modo molto sistematico e che abbiano una ragione sociale per creare il proprio modo di parlare. Il Light Warlpiri non è solo un insieme di parole e frasi prese in prestito, ma la sua struttura fondamentale è influenzata da elementi diversi provenienti dal Warlpiri, dall'inglese e dal Kriol.

I verbi provengono principalmente dall'inglese o dal Kriol, mentre la maggior parte degli altri componenti grammaticali della frase deriva dal Warlpiri.

Lajamanu è incredibilmente remota, con la comunità più vicina, Daguragu, distante circa 110 chilometri, mentre la città più vicina di dimensioni significative, Katherine, è a oltre 560 chilometri di distanza. Questo isolamento intenso ha in parte permesso l'emergere di questa lingua. A tal proposito, sapete che l'inglese non è la lingua ufficiale degli Stati Uniti?