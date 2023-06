È stata appena individuata la stella più veloce della Via Lattea

Un team di scienziati ha rivelato la scoperta di due stelle che stanno viaggiando ad una velocità impressionante fuori dalla nostra galassia, la Via Lattea. Questa fuga, secondo gli esperti, sarebbe il risultato di un'enorme esplosione termonucleare di un'altra stella.

Il gruppo di ricerca, capitanato dall'astrofisico Kareem El-Badry dell'Università di Harvard, ha osservato due stelle, chiamate J1235 e J0927, che hanno raggiunto una velocità inaudita: 1.950 chilometri al secondo la prima e 2.285 chilometri al secondo l'altra.

Durante lo studio, condotto analizzando i dati dell'osservatorio Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, il team ha identificato sei nuove stelle in fuga dalla nostra galassia. Quattro di queste, presumono gli studiosi, sono state scagliate fuori a causa di un particolare tipo di esplosione stellare, nota come supernova.

Questi corpi celesti in fuga potrebbero offrire nuovi spunti di studio per calcolare il tasso di nascita di stelle simili e individuare altri casi. I quattro corpi celesti, espulsi a causa delle esplosioni, sono classificati come stelle ad ipervelocità. Gli astrofisici ritengono che queste siano state accelerate da supernovae di tipo Ia, fenomeni che avvengono in sistemi binari dove una delle stelle è una nana bianca.

In tali insiemi, uno di questi astri accumula materia dalla sua compagna nana bianca, formando enormi depositi di idrogeno. Quando quest'ultimi raggiungono una certa massa, l'idrogeno esplode in un'esplosione termonucleare che può innescare un'ulteriore detonazione nel nucleo della nana bianca.

Questo evento lancia l'altra stella del sistema nello spazio a velocità straordinarie, talvolta persino fuori dai confini della nostra galassia. Gli scienziati ipotizzano che nella Via Lattea possano già esistere molte altre stelle in fuga ancora da scoprire, alcune delle quali potrebbero viaggiare a velocità superiori rispetto a quelle finora osservate.